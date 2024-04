Verein aus Bedburg-Hau Nyengos Friends helfen in Kenia – jetzt als eingetragener Verein

Eunice Papageorgiou ist erste Vorsitzende des neuen Vereins, zweiter Vorsitzender ist Ewald Noy, der Patenonkel ihrer Tochter Coletta. Im vergangenen Jahr sind die drei gemeinsam nach Kenia gereist, um Hilfsgüter zu bringen und mit anzupacken. Auch in diesem Sommer werden sie vier Wochen an den Victoriasee reisen, wo Eunices Mutter mit den Nyengos lebt. „Mit viel Gepäck. 16 Koffer werden wir mitbringen“, freut sich die erste Vorsitzende. Ihre Tochter leidet ebenfalls an der Sichelzellenanämie. „Wenn was ist, können wir zum Glück in die Klinik nach Düsseldorf fahren. Die Kinder in Kenia haben diese Möglichkeiten nicht“, sagt Papageorgiou.