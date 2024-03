Schloss Moyland Niggemann geht zur Kunstsammlung NRW

2019 Julia Niggemann als Geschäftsführerin und kaufmännische Direktorin der Stiftung Museum Schloss Moyland an der Niederrhein gekommen und hatte die Nachfolge von Johannes Look angetreten. Ihre Aufgabe: „Die finanzielle und personelle Restrukturierung der Stiftung mit dem Ziel, das Museum Schloss Moyland neu zu organisieren und die Strahlkraft des Hauses nach außen zu steigern“, so Moyland-Sprecherin Sophia Tuchard in einer Erklärung der Stiftung. Niggemann habe damit die Basis für die erfolgreiche Neubesetzung der Stelle der Künstlerischen Direktion gelegt, die 2021 Antje-Britt Mählmann übernahm.