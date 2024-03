Neun Verletzte im Krankenhaus So kam es zu dem schweren Omnibus-Unfall in Bedburg-Hau

Am Mittwochnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau gekommen. Im Einmündungsbereich Schlenk in Till-Moyland war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus gekommen. Die Feuerwehr meldete zunächst, es seien 17 Personen verletzt worden. Die Polizei korrigierte die Verletztenzahlen später auf neun Menschen, zwei davon schwer.