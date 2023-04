Auf dem Friedhof der Gemeinde Bedburg-Hau Neues Aschestreufeld in Hau ab Juni nutzbar

(RP) Der Wunsch nach möglichst pflegefreien Bestattungsmöglichkeiten wird immer größer. Die Beisetzung der Asche von Verstorbenen durch das Verstreuen in einem festgelegten Bereich erhält dabei immer mehr Zuspruch. Bereits seit September 2010 gibt es in der Gemeinde Bedburg-Hau auf dem größten Friedhof – dem Gemeindefriedhof Hau – ein separat ausgewiesenes Aschestreufeld. Da dieses jedoch lediglich auf einer kleinen Fläche durch eine niedrige Hecke eingefasst ist, kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Problemen mit der Sicherung der Asche bzw. damit verbundenen Beschwerden. Auch im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau war diese Problematik wiederholt ein Thema.