Für Wohnmobile und Co. Neue Großraumgaragen an Bahngleisen in Bedburg-Hau geplant

(lukra) An den Bahngleisen des Niersexpress in Bedburg-Hau sollen Großraumgaragen entstehen. Einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen, dazu hat es im Bauausschuss der Gemeinde am Donnerstag allgemeine Zustimmung gegeben. „Die Gemeinde hat einen hohen Bedarf an der Nutzung von Großgaragen identifiziert, da nicht nur durch Corona, sondern auch bedingt durch ein verändertes Mobilitätsverhalten in der Freizeit zunehmend Stellplätze für Wohnmobile oder Wohnmobilanhänger nachgefragt werden“, heißt es in der entsprechenden Vorlage.