Willkürliche Zerstörungen in Bedburg-Hau Nach Vandalismus lobt Gemeinde Belohnung aus

In Bedburg-Hau ist man geschockt über den Vandalismus an den in der Nähe des Bahnhofs an der Saalstraße aufgestellten 15 Fahrradboxen. „Geschehen ist das vermutlich im Zeitraum von Donnerstag, 29. Dezember bis zum 2. Januar“, sagt Seves. Dabei wurden alle Türen dieser Fahrradboxen zerstört. „Es entstand ein erheblicher Sachschaden und es ist derzeit nicht abzusehen, ob eine zukünftige Nutzung der Einrichtung möglich ist. Wir prüfen aber auch noch, ob man die Türen reparieren kann“, sagt Seves.