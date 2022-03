Bedburg-Hau : An der B 9 ist es zu laut – jetzt werden Maßnahmen geprüft

Bedburg-Hau Bedburg-Hau muss einen Lärmaktionsplan aufstellen. Eine einfache Geschwindigkeitsreduzierung wird wohl nicht reichen. Denn an der B 9 sind bis zu 28 Gebäude von einer Geräuschbelastung über den Grenzwerten betroffen.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung empfahl am Donnerstag unter anderem, ein Ingenieurbüro mit der Lärmaktionsplanung zu beauftragen. Denn ganz so leicht wird die Reduktion an der Stelle nicht: Bereits in der Vergangenheit waren Anträge auf eine Geschwindigkeitsreduzierung von höherer Stelle verworfen worden – unter anderem, weil sie mit Blick auf den Lastwagenverkehr nicht den gewünschten Effekt bringen würde. Auch eine bauliche Lösung in Form einer Schallschutzwand oder eines Walles kommt an der Stelle wohl nicht in Frage. Vorstellbar wären unter anderem passive Schallschutzmaßnahmen an den Häusern – also etwa bessere Dämmung oder schallgeschützte Fenster. Welche Maßnahmen genau vorstellbar sind, soll jetzt geprüft werden. Entscheiden über die Aufstellung des Lärmaktionsplanes wird der Gemeinderat am 5. April.