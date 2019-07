Festival Courage : Künftig Wasser zum selber zapfen?

Bedburg-Hau Cola blieb reichlich übrig, aber Wasser war zwischendurch ausverkauft: Der Gastronom des Courage-Festivals will überlegen, wie es künftig besser klappt.

Festivalbesucher berichten, sie hätten in Kleve kein Wasser in Pappkartons mehr bekommen und sich darauf verlassen, vor Ort genügend für die Kinder kaufen zu können – was dann eben nicht so ganz klappte. Kunststoffflaschen und Dosen dürfen zum Festival aus Sicherheitsgründen nicht mitgenommen werden. Was vielleicht eine Idee wäre (andernorts schon eingeführt): Zapfstellen, an denen die Gäste mittels eines gekauften Bechers kostenlos selbst Wasser zapfen können. „Wir werden über diese Möglichkeit und andere sprechen, es muss aber auch immer mit dem Sicherheitskonzept vereinbar sein“, so Keuken.