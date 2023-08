Kunstwerk für das Schloss ankaufen „Bar Mezzogiorno“ für Moyland in der Finanzierungsphase

Sie ist inzwischen Mittelpunkt vieler Veranstaltungen in Moyland: Die Bar, die ein Kunstwerk ist. Der Künstler Florian Hüttner hat die Bar um ein Landschaftsbild des Villa-Romana-Preisträgers Daniel Maier-Reimer gebaut. Daniel Maier-Reimer bittet oft andere Künstler, seine wenigen auf Reisen entstandenen Landschaftsfotografien zu präsentieren. „Hüttner hat sich zu diesem Zweck die italienische Bar ausgedacht, die, speziell für das Schloss abgewandelt, die Atmosphäre Italiens aufleben lässt“, erklärt Moyland-Sprecherin Sofia Tuchard. Jetzt steht sie in Moyland. Eigentlich sollte sie dann nach Abschluss der Ausstellung Mitte Januar 2023 abgebaut worden sein. Doch die Bar wurde zu einem Stück Moyland, zum Treffpunkt – und passt auch noch zu Beuys und seiner Liebe zu Italien, bemerkt Moyland-Direktorin Antje-Britt Mählmann. Dann gehörte die Bar zu den Höhepunkten der Moyland-Party zum Silber-Jubiläum und ist Treffpunkt des neuen Formats zum Langen Donnerstag in Moyland.