Anmeldeschluss wird verlängert : Moyländer Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe

Angesichts der Corona-Pandemie wollen viele altbekannte Kunsthandwerker in diesem Jahr nicht ausstellen. Bürgermeister Driessen würde den Markt am liebsten absagen. Doch die Politik beschloss, eine Entscheidung noch heraus zu zögern.

Angesichts der Corona-Pandemie ist derzeit fraglich, ob der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland in diesem Jahr stattfinden wird. Das wurde bei der Hauptausschusssitzung am Donnerstag, 7. Mai, deutlich. Bürgermeister Peter Driessen würde den Weihnachtsmarkt am liebsten absagen. „Besser keinen Weihnachtsmarkt als einen schlechten“, sagte er.

Der Hintergrund: Vergangenes Jahr konnten 128 Standplätze, darunter an 111 Aussteller mit Kunsthandwerk, vergeben werden. Bislang haben sich für dieses Jahr aber nur die Hälfte dieser „Altbewerber“ gemeldet. Zusammen mit 16 Neubewerbern liegen den Organisatoren aktuell 71 Anfragen vor. Das reiche jedoch nicht, betont die Gemeindeverwaltung, um einen „guten Markt mit qualitativ hochwertigen Produkten“ durchführen zu können. Dies brauche mindestens 80 Prozent an Altbewerbern. „Mit einer geringeren Anzahl von Kunsthandwerkern kann die Qualität des Marktes nicht gewährleistet werden, was auch zu einem enormen Imageverlust führen wird“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung an die Politik.