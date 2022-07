Bedburg-Hau : Frau bei Flämmarbeiten verletzt

Bedburg-Hau Eine Frau in Bedburg-Hau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus: Sie hatte ihre Hecke bei Flämmarbeiten in Brand gesteckt.

Eigentlich sollte nur Unkraut auf dem Grundstück vernichtet werden, doch dann standen innerhalb Sekunden mehrere Meter einer Hecke in Flammen. Durch Flämmarbeiten kam es Donnerstag, 28. Juli, gegen 15 Uhr zu einem Heckenbrand an der Felix-Roeloffs-Straße in Hau. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn konnte die Brand-Ausbereitung auf andere Grundstücke verhindert werden. Aber: „Die Grundstückseigentümerin zog sich durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung zu. Sie musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert werden“, so die Bedburg-Hauer Feuerwehr.