Innovatives Konzept : E-Bike-Geschäft eröffnet in Hasselt

Bedburg-Hau Inhaber Paul Pigmans erklärt das Konzept hinter „BikeLust – E-Bikes & Espresso“.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung und die für die vergangenen Monate verdunkelten Scheiben des Ausstellungsraumes an der Kalkarer Straße 29 a (Kreuzung Bedburger Weg) geben endlich den Blick ins Innere frei. Noch stehen nur leere Podeste, leere Regale, zwei Theken und eine Sitzecke in dem großräumigen Lokal. Doch bis Freitag wird sich das ändern. Dann eröffnet „BikeLust“, der neue Fahrradladen in Hasselt, der ein besonderes Konzept bietet.

Denn für Inhaber Paul Pigmans steht das Kauferlebnis für die Kunden im Vordergrund, sagt er. Eben deshalb will er „den etwas anderen Fahrradladen“ eröffnen. Der Namenszusatz „E-Bikes & Espresso“, den Pigmans’ neues Geschäft trägt, beschreibt das Konzept ziemlich genau: Auf der Verkaufsfläche werden künftig etwa 50 verschiedene City- und Trekkingräder mit Elektroantrieb (Kostenfaktor: 2300 bis 9500 Euro) sowie das nötige Zubehör – von Satteln und Lenkergriffen, über Schlösser und Klingeln bis hin zu Helmen und Regenbekleidung – angeboten. Eine frei einzusehende Werkstatt sowie eine ansprechende und gemütliche Café-Ecke runden das Gesamtpaket stimmig ab. Mit dem Fahrradladen geht für Paul Pigmans, selbst Kaffeeliebhaber, ein Traum in Erfüllung. Seit mehr als 25 Jahren ist er in der Fahrradbranche tätig, seit etwa 20 Jahren hat er die Idee für sein Geschäft. „Jetzt war es Zeit, es selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Pigmans. Innerhalb von zwei Monaten und komplett in Eigenregie setze der Bedburg-Hauer das von ihm entwickelte Konzept inklusive der selbst entworfenen Innengestaltung samt Café um.