mini-art mit drei Premieren in Bedburg-Hau : Mini-art plant eine Uraufführung

Bedburg-Hau Drei Premieren von drei Theatern gibt es im Programm des Kinder- und Jugendtheaters mini-art in der neuen, noch von Corona bestimmten Saison. Die mini-art-Premiere ist eine Uraufführung nach einem Kinderbuch von Ton Tellegen.

Die Geschichte „Ein Garten für den Wal“ von Ton Tellegen, die Ende November als Premiere und Uraufführung gegeben werden soll, ist wie gemacht für das Theater mini-art in Bedburg-Hau. Es ist eine Geschichte, in der Tiere sprechen, kindgerecht und doch als Fabel auch Theater für Erwachsene. Poetisch, wie man die Sprache Tellegens kennt, mit liebevoll ausgestattetem Bühnenbild, wechselnd zwischen Schauspielertheater und Spiel mit den Tieren. „Das wird aber nicht komplett von Schauspiel- in Puppentheater wechseln, wie bei ,Ein Schaf fürs Leben’“, sagt Sjef van der Linden von mini-art. „Ein Schaf fürs Leben“, das wundersame Stück von der Freundschaft zwischen dem hungrigen Wolf und dem naiven Schaf, steht natürlich auch auf dem Programm für die kommende Corona-Saison im Theater mini-art.

Corona bestimmt vor allem die äußeren Umstände. Sjef van der Linden und Crischa Ohler von mini-art haben die Zeit genutzt, das Theater zu renovieren und neu zu streichen. Außerdem arbeiten sie an einer zukunftsfähigen Lösung für den Standort. „Das Land möchte, dass wir weitermachen können“, versichert Crischa Ohler. Man sei jetzt in Gesprächen mit den Investoren, die das nördliche Klinikgelände kaufen möchten, und hoffe auf eine Lösung. Denn ein Theater wie mini-art, das Stücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im eigenen Theater biete und zugleich zusammen mit der Kreativtherapie der LVR-Klinik quasi „Wand an Wand“ arbeite, sei einzigartig im Land. Und diese Zusammenarbeit wolle man unbedingt aufrecht erhalten, auch wenn die LVR-Klinik sich aus dem nördlichen Klinikteil zurückziehen wird. „Wir kümmern uns zudem um eine Nachfolge und versuchen Bedingungen zu schaffen, dass das hier nicht aufgelöst wird. Dazu gehört natürlich auch eine Basis zur Verjüngung“, sagt Ohler.

Starten wird das Programm mit der ersten Premiere am 12. September. Das Theater „Hausmarke“ aus dem Ruhrgebiet, das grundsätzlich in Räumen agiert, die nicht Theater sind, wird mit „Kann ich so gehen“ die Frage nach dem Abschied stellen. Dem endgültigen Abschied. Vor Corona für ein Kolumbarium geschrieben, wird das Stationentheater jetzt in der Premiere auf dem Friedhof der LVR-Klinik aufgführt. 40 Besucher sind zugelassen. Dann teilt man sich in Zehner-Gruppen, geführt von „Wunderwerkerinnen, die auch in das Theatergeschehen eingebunden sind, auf. Am Ende werden alle wieder zusammengeführt zum letzten Akt, bevor der Vorhang fällt.