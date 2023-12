Es fehlen Schüler Das Theater mini-art hofft auf die Rückkehr der Schulen

Eigentlich, da ist sich Crischa Ohler vom Bedburg-Hauer Theater mini-art sicher, müsste das Stück „Soweit der Erdkreis reicht“ auch Jugendliche interessieren. Kostenpflichtiger Inhalt Es handelt von Johann Moritz von Nassau-Siegen und seinen Verstrickungen in den Sklavenhandel, es geht um Kolonialismus, Menschenwürde und Unrecht. Themen, die seit dem Tod des späteren Klever Statthalters nichts an Aktualität verloren haben. Zumal der Nachwuchs wieder politischer ist, das zeigen nicht zuletzt die Bewegungen Fridays for Future und Black Lives Matter. Und doch lassen sich die Schüler kaum blicken. „Wir haben in den vergangenen 26 Jahren gute Kontakte zu den Schulen aufgebaut, sie sind uns immer treugeblieben. Doch mit Corona hat sich etwas verändert: Wir bekommen teilweise nicht mal mehr Rückmeldungen“, sagt Crischa Ohler, die in dem Stück mit Sjef van der Linden auf der Bühne steht.