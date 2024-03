„Alle stehen unter Schock“ Mindestens vier Tote bei Brand in Seniorenheim in Bedburg-Hau

Bei einem Brand im Altenheim Haus Simon im Bedburg-Hauer Ortsteil Qualburg sind am Montagmorgen mindestens vier Bewohner gestorben. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Nach Angaben der Feuerwehr, die gegen fünf Uhr am Einsatzort an der Kalkarer Straße eintraf, gibt es zudem eine schwer verletzte, zwei mittelschwer verletzte und 15 leicht verletzte Personen. Weitere 46 Bewohner werden derzeit noch medizinisch betreut. „Das ist eine hochdramatische Situation, die an keinem spurlos vorbeigeht – auch nicht an uns Einsatzkräften. Alle stehen unter Schock“, sagt Michael Hendricks, Sprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau.