Unfall in Bedburg-Hau : Mann fährt betrunken und ohne Führerschein gegen Laterne

Bedburg-Hau Am Freitag krachte es an der Bedburger Weide in Hasselt. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitag wurde gegen 13.10 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Kleve zu einem Unfall mit Sachschaden an der Bedburger Weide in Hasselt geschickt, da ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Laterne stark beschädigt und der Wagen nicht mehr fahrbereit war.