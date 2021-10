Auf B 57 in Bedburg-Hau : Autofahrer schleppt sich nach Unfall Abhang hinauf – und wird gefunden

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau ist ein 41-Jähriger über den Grünstreifen gefahren und in einen Graben geprallt. Er befreite sich selbst aus dem Auto, schleppte sich den Abhang hoch und wurde dort entdeckt.

Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Hau ist am späten Donnerstagabend ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann aus Rees die Kalkarer Straße (B57) in Richtung Kalkar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er etwa 100 Meter hinter der Kreuzung mit der Bergsche Straße nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und prallte in einen etwa 1,5 Meter tiefer liegenden Graben.