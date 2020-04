Tödlicher Unfall auf B67 : Autofahrer aus Kalkar stirbt nach Zusammenstoß mit Gülle-Lastwagen

Bedburg-Hau/Kalkar/Uedem Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B67 zwischen Kalkar und Uedem: Ein 39-Jähriger kam dabei ums Leben. Die Straße war stundenlang gesperrt.

In Bedburg-Hau hat sich ein tödlicher Unfall ereignet: Ein 39 Jahre alter Mann aus Kalkar fuhr mit seinem tiefergelegten VW-Golf auf der B67 von Kalkar Richtung Lindchen in Uedem und kam unmittelbar hinter der Einmündung zur Neulouisendorfer Straße aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Wagen mit einem Gülletransporter. „Der Mann verstarb sofort an der Unfallstelle. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch Tod aus seinem Fahrzeug geborgen werden“, sagt Michael Hendricks, Pressesprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau. Der Lastwagenfahrer – ein 68 Jahre alter Mann aus Goch – erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.