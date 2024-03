Angebot in Bedburg-Hau Welche Gesprächskreise die LVR-Tagesklinik anbietet

In der Tagesklinik werden unterschiedliche Krankheitsbilder, wie etwa Depressionen auf Grund von veränderten Lebenssituationen wie dem Verlust des Partners, Berentung, veränderter Leistungsfähigkeit nach Erkrankungen oder Anpassungsschwierigkeiten behandelt. Ebenfalls angeboten werden Untersuchungsmöglichkeiten zur Demenzabklärung. In der Tagesklinik bleibt der Bezug zum persönlichen Umfeld erhalten. Die Patienten nehmen tagsüber am therapeutischen Programm teil und sind am Abend und an den Wochenenden zu Hause. Der Transport wird von einem Taxiunternehmen übernommen, die Kosten dafür sind im Pflegesatz enthalten.