Bedburg-Hau : Lorè-Dana Ruppin ist Tulpenprinzessin

BTK Präsident Wolfgang Heimings (l.) und Bürgermeister Peter Driessen rahmen Tulpenprinzessin Lorè-Dana Ruppin ein. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Bedburg-Hau Blau-Gelb Schneppenbaum stellt in der kommenden Session die Tollität im Bedburg-Hauer Karneval. Die Proklamation ist am Freitag, 8. November, ab 20.11 Uhr im Gesellschaftshaus der Rheinischen Kliniken.

Mit der Vorstellung von Lorè-Dana Ruppin, der künftigen Tulpenprinzessin im Bedburg-Hauer Karneval, im Café von Schloß Moyland sind die Tage von Jil und Martin Averbrock als amtierendes Narrenoberhaupt beziehungsweise Adjutant nun gezählt. Nur noch wenige Tage repräsentieren die beiden das Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee (BTK), ehe sie am Freitag, 8. November, um 20.11 Uhr, im Gesellschaftshaus der Rheinischen Kliniken das Narrenzepter abgeben. Damit reichen sie auch die Verantwortung in Sachen Frohsinn, ähnlich einem Staffelstab, an die 24-jährige und ihre Adjutanten Marco Weißmann und Frank Rupin, weiter.

Lorè-Dana Ruppin freut sich, wie sollte es auch anders sein, riesig auf die künftigen Aufgaben an der Spitze der Karnevalisten. Dabei ist die Freude am Karneval nach eigenen Angaben in ihrer Familie Zuhause. „Denn die habe ich sehr wahrscheinlich von einem Teil meiner Familie übernommen, da bereits mein Opa im Elferrat und meine Oma als Schneiderin der Garden tätig waren. Zudem war meine Mutter als erfolgreiche Solo-Tänzerin bei den Kleefse Köcklers tätig“, ließ das designierte Narrenoberhaupt die Anwesenden wissen.

Info Das sind die Narren aus Schneppenbaum Blau-Gelb 1972 wurde die Karnevalsgesellschaft aus Schneppenbaum gegründet. Vorsitzender Marco Weißmann



1. Präsident Wolfgang Heimings Spielleiter Klaus Kempkes



Motto „Mit Prinzessin und Heiterkeit feiern wir die fünfte Jahreszeit“.

Sie wurde am 17. Januar 1995 in Kleve geboren. In jungen Jahren sammelte sie ihre ersten karnevalistischen Erfahrungen bei den Klever Schildbürgern, wobei sie nach einigen erfolgreichen und durchaus spaßigen Jahren eine Tanzpause einlegte. Vor vier Jahren startete sie dann voller Freude bei Blau Gelb Schneppenbaum mit dem Tanzen neu durch und ist seither ein fester Bestandteil der Großen Garde. „Seit einem Jahr bin ich mit drei weiteren Tanzkolleginnen Trainerin unserer Tanzzwerge, worauf wir alle sehr stolz sind“, erzählt Ruppin weiter, die sich erst nach langer Überlegung dazu entschlossen hatte, ihre Bewerbung als Tulpenprinzessin beim BTK einzureichen. „Nun freue ich mich darauf, mit Euch eine schöne und gemeinsame karnevalistische Zeit zu verbringen“, schilderte sie bei ihrem Debüt gegenüber der Presse.

Stichwort Debüt: Dieses machte in Sachen karnevalistischem Treiben auf Schloss Moyland aber auch die neue Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann, die von BTK-Präsident Wolfgang Heimings besonders begrüßt wurde. Niggemann zeigte sich begeistert ob der Vielfalt der bunten Farben und der Anzahl der Besucher. Zudem freute sie sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem BTK und betonte, das schon seit mehr als 20 Jahren die Vorstellung und der Empfang auf Schloss Moyland stattfinde. Nicht nur ihr dankte Wolfgang Heimings auch im Namen der anwesenden Vereine, hier erneut Gast sein zu dürfen, sondern auch Jil I. von der Gesellschaft der Guten Laune Hau für die abgelaufene Session, die sie mit Bravour gemeistert hatte.

Dem konnte sich Bürgermeister Peter Driessen nur anschließen der ihr, so leid es ihm auch tut, am kommenden Freitag die Insignien der Narrenmacht wieder abnehmen muss, um diese ihrer Nachfolgerin, die aus den Reihen von Blau-Gelb Schneppenbaum auf den karnevalistischen Thron gehievt wird, feierlich zu übergeben.