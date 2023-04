Schlemmen mit Musikbegleitung Landgasthof Westrich plant Konzerte und Gastronomie

Im Juni feiert der Landgasthof Westrich übrigens siebenjähriges Bestehen. Auch das soll mit einer Sonderveranstaltung gefeiert werden – und zwar mit der nächsten Küchenparty am 16. Juni ab 18.30 Uhr. Zu einer „bunten Mischung an Essens- und Getränkeständen in der Küche, auf der Terrasse und Wiese sowie im Restaurant“ laden Thorben Schröder und Anette Opgenoorth ein – Preis inklusive Essen, Wasser und Wein: 94 Euro. Gegessen wird je nach Gelegenheit am Stehtisch, an der langen Tafel mit anderen Gästen oder direkt in der Küche.