Kostenexplosion bei Planungen Küche der LVR-Klinik ist „abgängig“ – und wird trotzdem nicht erneuert

Die Produktionsküche der LVR-Klinik in Bedburg-Hau ist altersbedingt in einem sanierungsbedürftigen Zustand. „Sowohl die Gebäudestruktur als auch die Küchenausstattung können als abgängig bezeichnet werden“, heißt es in der Vorlage für den zuständigen Krankenhausausschuss 4, der am Mittwoch auf dem Klinikgelände tagte. Bereits im Jahr 2017 hatte es daher den Entschluss gegeben, die Küche zu modernisieren.