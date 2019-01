Getötete Blässgans: Komitee gegen Vogelmord zeigt Jagdfrevel an

Bedburg-Hau Der Verein hat am Sonntag eine getötete Blässgans in Bedburg-Hau gefunden. Der Zugvogel steht unter Naturschutz, die Polizei ermittelt.

Das Komitee gegen Vogelmord, ein vom Bundesministerium anerkannter Naturschutzverein, hat bei der Kreispolizei Kleve eine Anzeige wegen Tierquälerei und Artenschutzvergehen erstattet. Eine Mitarbeiterin hatte nach Angaben des Vereins am Sonntag gegen 10 Uhr auf einem Feld nordwestlich von Bedburg-Hau eine schwer verletzte Blässgans entdeckt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, so der Verein weiter, starb das Tier auf dem Weg zu einer Tierarztpraxis. Dort wurden bei einer Röntgenaufnahme insgesamt fünf Schrotkugeln als Todesursache nachgewiesen. Nach der Strafanzeige will die Polizei nun prüfen, ob der unter Naturschutz stehende Zugvogel möglicherweise von Jägern abgeschossen wurde, die am selben Morgen unweit des Fundortes der verletzten Gans von Komitee-Mitgliedern beobachtet und fotografiert wurden.