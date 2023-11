Gemütlich in Louisendorf Kleiner Weihnachtsmarkt in der Scheunenbastelei

Am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, lädt Sabine Hetzel zum Weihnachtsmarkt in ihre „Scheunenbastelei“ am Lerchenweg 22 im Bedburg-Hauer Ortsteil Louisendorf ein. Das Bastellädchen, das im August 2022 seine Eröffnung feierte und im Juni 2023 erweitert wurde, bietet in zwei kleinen Verkaufslädchen im Schwedenlook im ganzen Jahr kleine Geschenkideen und Deko-Artikel an. Ein Häuschen befindet sich am Lerchenweg, das zweite steht in Hasselt, Kirchweg 33.