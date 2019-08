Bedburg-Hau: Qualburg feiert : Kirmes und karibische Nacht in Qualburg

Bedburg-Hau Die Bedburg-Hauer Ortschaft bereitet sich fürs Wochenende vor.

Am Freitag, 9. August, startet die Qualburger Kirmes mit der „Karibischen Nacht“ Dazu hat die die St. Martinus-Schützenbruderschaft als Ausrichter des Festes den Dorfplatz vor der Kirche wieder mit viel Detailarbeit idyllisch hergerichtet und stimmungsvoll beleuchtet. Bereits am Donnerstag, 8. August, trifft sich die Qualburger Schützenfamilie um 18 Uhr beim noch amtierenden Königspaar Martin und Verena Evers zum „Königskränzen“.

Am Kirmesfreitag startet um 20 Uhr die 15. Auflage der „Karibischen Nacht“ als Open Air Event auf dem Dorfplatz. Die Jungschützen als Organisatoren der Veranstaltung haben auch in diesem Jahr in langer Vorbereitung alles getan um mit den Gästen eine tolle Party zu feiern. Für die entsprechende Stimmung sorgt DJ Carlos. Eintrittskarten im Vorverkauf kosten 7 Euro. An der Abendkasse werden limitierte Tickets zum Preis von 10 Euro angeboten. Hits der 70er, 80er und frühen 90er Jahre sind am Kirmessamstag bei der „Heldenzeit“ Programm. Das DJ-Team um Marc Moya wird mit der passenden Mischung aus Discofox, Synthie-Pop, NDW und Rock zum Tanz auflegen. Unter dem Motto „Helden für Helden“ werden die Schützen dabei wieder eine Spendenaktion, in diesem Jahr für das Klever Kindernetzwerk, durchführen. Der Eintritt ist frei.