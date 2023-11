Trauer in Bedburg-Hau Karnevals-Urgestein Hermann Seeger ist tot

Schon in der Jugend entdeckte er seine Liebe zum Karneval. So tanzte er viele Jahre bei den „Hellige Knäächte un Mägde“, der ältesten Kölner Tanzgarde. In unzähligen Kölner Vereinen wurde er im Laufe der Jahrzehnte zum Ehrensenator ernannt. Im Januar bekam er im Gürzenich den Großen Verdienstorden der Stadt Köln.