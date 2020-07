Politischer Nachwuchs : Gorißen froh: Junge Union startet in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Jule Linkner und Jan Bongers führen von nun an die neu geründete Jung Union in Bedburg-Hau. Sie wollen sich mit ihrem Team auch im Wahlkapf der CDU einsetzen.

Jule Linkner und Jan Bongers, die sich gemeinsam für die Junge Union Bedburg-Hau einsetzen, sind begeistert, dass die Gründung so gut aufgenommen wird und die Anliegen der JU bereits konstruktiv einbezogen werden. „Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr junge Menschen in Bedburg finden, die Lust an der Politik vor Ort haben. Vor allem zu Wahlkampfzeiten freut man sich über neue Mitglieder, die die gemeinsamen Interessen vertreten“, so Jule Linkner abschließend. Erfahrungsgemäß gibt es in den Wochen vor der Wahl auch jede Menge zu tun.