Bürgermeister stellte Pläne vor Bedburg-Hau investiert in Gewerbe und Wohnbau

Künftig werde die Gemeinde vor allem auch die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen vorantreiben. So sollen in den kommenden Jahren an der Querallee ein rund sechs Hektar großes Gewerbegebiet und in Hau-Süd ein rund acht Hektar umfassendes Gewerbegebiet entstehen. Weitere Wohnbauflächen sollen mittelfristig in Qualburg (zwölf Wohneinheiten) und in Hasselt (24 Wohneinheiten) auf den Markt gebracht werden. Ebenfalls wolle die Gemeinde unter anderem in den Ausbau des Offenen-Ganztag-Bereichs an der Grundschule Schneppenbaum, in den Neubau der Grundschule Hau, in die Sanierung des Hallenbads und in eine neue Halle für den Bauhof investieren.