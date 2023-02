Interkulturelles Projekt der Caritas Irgendwie anders und doch gleich

(RP) Um die Gemeinsamkeit in der Offenen Ganztagsschule (OGS) St. Markus Bedburg-Hau zu stärken, finden dort in den kommenden Wochen Angebote zum Thema „Interkulturelle Bildung“ statt. Geleitet wird das Projekt von Anke Hüskes, die ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PiA) in der OGS der Caritas Kleve absolviert.