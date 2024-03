Mehr als tausend Ehemalige In Bedburg-Hau steigt ein XXL-Klassentreffen

Wenn sich die Kirmesfreunde in Hau treffen, wird nicht selten über längst vergangene Zeiten geplaudert, über eine unbeschwerte Kindheit, eine freiheitliche Jugend. Viele der Ehrenamtlichen besuchten früher die Hauptschule St. Markus am Gemeindezentrum. Doch die meisten Klassenkameraden haben sich aus den Augen verloren, meint Uwe Egerding, Ortsvorsteher in Schneppenbaum. „Mit dieser Schule verbinden viele Menschen – Lehrer und Schüler – tolle Erinnerungen“, sagt er bei einem Pressegespräch, das passenderweise in der obersten Etage des Schulgebäudes stattfindet. Sie ist derzeit ungenutzt. 2015 wurde die Gemeinschaftshauptschule nach 54 Jahren geschlossen. „Bevor an der Schule Baumaßnahmen greifen, wollen wir unbedingt noch einmal etwas Großes auf die Beine stellen.“