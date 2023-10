Zwei Verletzte in Bedburg-Hau Heckklappe von Rübentransportgespann kracht in Auto

Auf der Berk‘schen Straße im Bedburg-Hauer Ortsteil Till-Moyland ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Traktorgespann gekommen. Der Anhänger mit Tausenden Rüben an Bord war laut ersten Erkenntnissen der Polizei an einem Baum hängen geblieben.