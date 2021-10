Firmenübernahme in Bedburg-Hau : Hautec stellt Weichen für die Zukunft

Bedburg-Hau Nach Übernahme durch den französischen Konzern Groupe Atlantic: Der Standort bleibt erhalten und Fachpersonal wird dringend gesucht.

„Beide Unternehmen bleiben unverändert bestehen“, betont Hautec-Vertriebsleiter Thomas Niemann. Der Produktionsstandort Bedburg-Hau werde in der neuen Gruppe für Geothermie-Wärmepumpen zuständig sein, unter anderem mit dem natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R290. „Wir werden zudem in den Bereichen Produktion, Entwicklung, Vertrieb und After Sales in den Standort investieren“, so Niemann. Ganz aktuell gebe es Bedarf an Sanitär- und Heizungsgesellen bei Wiegersma, sagt Klaus Bindhammer, Geschäftsführer der Hautec und der Wiegersma GmbH. „Perspektivisch denken wir auch an die Einstellung von Meistern für Sanitär, Heizung und Elektro.“ Bei Hautec suche man nach Technikern des Elektrohandwerks sowie IT-Fachleuten – auch Quereinsteiger sind willkommen.