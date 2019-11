Bedburg-Hau : Tulpenprinzessin an der Macht

Bedburg-Hau Lorè-Dana I. hat nun die Insignien: Rauschende Proklamation im Bedburg-Hauer Gesellschaftshaus gefeiert. Mit Schere und Kamm zieht die neue Narrenregentin ab sofort alle Untertanen in ihren Bann. Adventskalender für die Gäste

Es war proppenvoll, das wieder einmal schön dekorierte Gesellschaftshaus der Rheinischen Kliniken in Bedburg-Hau, in dem eine riesige Narrenschar ohne Unterlass feierte. Schließlich galt es, die künftige Tulpenprinzessin der Gemeinde Bedburg-Hau zu inthronisieren und da wollten eben alle Narren dabei sein.

So unter anderem auch der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht designierte Prinz Karneval aus der Gemeinde Kranenburg, Marc Diedenhoven, oder der noch amtierende Prinz Tobias Grundmann aus der Schwanenstadt, der gleichfalls samt Garde dieses Spektakel, sprich den offiziellen Auftakt in die fünfte Jahreszeit der Gemeinde Bedburg-Hau, nicht verpassen wollte. Natürlich fehlten auch nicht die dem Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee (BTK) angehörenden Karnevalsvereine der Gemeinde, als da wären der Funkturm Hau, die Hasselter Carnevals Gesellschaft (HCG), die Gute Laune Hau, der BSV Till-Moyland, die LVR-Kliniken und natürlich die Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb Schneppenbaum, aus deren Reihen bekanntlich die neue Tulpenprinzessin kommt.

Doch bevor diese die Narrenbühne in ihren Besitz nehmen konnte und durfte, galt es der scheidenden Prinzessin Jil I. und ihrer Garde noch einmal einen rauschenden Empfang zu bereiten. Prächtig aufgelegt und gewohnt gekonnt ließ BTK-Präsident Wolfgang Heimings allesamt einmarschieren, sich den Weg durch die Narrenschar bahnen, vorbei auch an dem künftigen Prinzen der Stadt Kleve Marc Mülders, der mit seiner Mannschaft gleichfalls Karnevalsluft schnuppern wollte. Auch wenn das Bild auf der Bühne bunt daher kam, lag dennoch Wehmut in der Luft. Denn für Jil I. und ihr Gefolge war der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen. Und das tat sie unter anderem mit einem ganz persönlichen Dankeslied. Gänsehaut pur, stark gesungen, einfach nur grandios. Dabei wollte Jil keine Tränen sehen, sondern lieber feiern und tanzen. Toll, wie sie mit ihrem Lied die abgelaufene Session noch einmal Revue passieren ließ. Zu Recht standen alle im Saal auf und gaben einen Riesenbeifall für diese überraschende Darbietung. Was für ein toller Abschied. Herzlichkeit pur.