Auch Dauer immer länger Zahl der Forensik-Patienten steigt immer weiter an

Die Forensik in Bedburg-Hau ist mit ihren 398 Behandlungsplätzen die größte Einrichtung ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Sie verfügt nicht nur über Abteilungen für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter. In Bedburg-Hau befindet sich auch die einzige Frauenforensik im Rheinland mit rund 100 Patientinnen. Sie sind im Maßregelvollzug unterbracht. Aber was heißt das eigentlich genau?