Kuriose Einsätze in Bedburg-Hau Handschellen verklemmen sich – Feuerwehr rückt an

Die vorerst letzte Einsatz erfolgte dann am frühen Samstagabend um 17:59 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Wohnheims an der Straße Zur Mulde hatte ausgelöst. Jedoch gab es keine Flammen: Als Ursache für die Alarmierung wurde ein Wassereintritt in einem Brandmelder festgestellt. Vermutlich durch den verstopften Ablauf einer Waschmaschine war Wasser durch den Fußboden in den Melder der darunterliegenden Decke geflossen. Die Leitung der Einsätze am Wochenende hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann.