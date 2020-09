Auszeichnung : Grundschule gewinnt Heimat-Preis

Bedburg-Hau Zum ersten Mal hat die Gemeinde Bedburg-Hau in diesem Jahr den Heimat-Preis ausgelobt. Gewonnen hat die Grundschule St. Markus – mit einem Müll-Projekt.

(RP) Der Offene Ganztag an der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau hat mit seinem Projekt „Upcycling-Markt“ den ersten Heimat-Preis der Gemeinde Bedburg-Hau gewonnen. Das hat der Rat der Gemeinde beschlossen. Manuela Witzke, die für den Caritasverband Kleve den Offenen Ganztag in Bedburg-Hau leitet, freut sich sehr: „Wir fühlen uns in unserem Handeln bestätigt und haben anscheinend einen Nerv der Zeit getroffen.“