Kostenpflichtiger Inhalt: Grundschule in Hau : Abriss oder Sanierung – Ratsmehrheit zeichnet sich ab

Die St.-Antonius-Grundschule in Bedburg-Hau soll modernisiert werden. Wie genau, darüber diskutiert derzeit die Politik.

Bedburg-Hau Die Politik in Bedburg-Hau diskutiert über die Zukunft der Grundschule in Hau. Soll die Schule saniert oder abgerissen und an anderer Stelle neu gebaut werden? Es zeichnet sich eine Mehrheit ab.