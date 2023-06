Politik debattierte über Baubegleitung Grundschule Hau wird größtes Bauprojekt

Die Grundschule Hau schickt sich an, das größte Bauprojekt in der Gemeinde zu werden. Aber auch der Neubau des offenen Ganztages in Schneppenbaum und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hau stellen Verwaltung und Politik vor große Herausforderungen. Deswegen hatte die FDP-Fraktion beantragt, dass die Gemeinde einen eigenen politischen Ausschuss einsetzt, der die Bauprojekte begleiten und koordinieren soll. Doch daraus wird nichts, denn bis auf die Fraktion der Grünen und die Liberalen selbst wollte im Gemeinderat, der nun tagte, niemand für den Antrag stimmen – somit gab es keine Mehrheit.