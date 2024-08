1,5 Millionen Euro Bedburg-Hau gibt Fördermittel für Hallenbad zurück

In einem Punkt sind sich alle einig: Im Hallenbad von Bedburg-Hau, dem BedburgerNass, muss etwas passieren, damit es auch in den kommenden Jahrzehnten weiter betrieben werden kann. Darüber herrscht auch in der Politik Einigkeit. Und so war vor zwei Jahren mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen worden, dass es für die Sanierung Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro gibt. Sie stammten aus dem Investitionspakt Sport, der zu 60 Prozent aus Landesmitteln und zu 40 Prozent aus Bundesmitteln besteht. Ministerin Ina Scharrenbach war persönlich nach Bedburg-Hau gekommen, um den Bescheid zu überbringen. Seither ist nicht viel Sichtbares passiert. Und nun kommt es zu einer Wende, die für viele Außenstehende überraschend kommen dürfte.