Bedburg-Hau : Gemeinschaftsgrab für Urnen auch in Schneppenbaum

(RP) Bereits seit dem Jahr 2017 bietet die Gemeinde Bedburg-Hau auf dem Friedhof in Hau die Möglichkeit, dass Verstorbene in einer Urnengemeinschaftsgrabstätte beigesetzt werden können. Ab sofort soll dies auch auf dem zweitgrößten Friedhof in Schneppenbaum möglich sein. Die drei mal drei Meter große Grabstätte bietet Platz für insgesamt 20 einzelne Urnengräber. Eine Beisetzung ist nur in Kombination mit dem Abschluss eines Dauerpflegevertrages über die gesamte Ruhezeit von 25 Jahren möglich. Die Vertragsunterlagen müssen bei der Friedhofsverwaltung im Rathaus der Gemeinde Bedburg-Hau unterschrieben werden. Nach aktueller Friedhofsgebührenordnung kostet eine Beisetzung in einem Urnengemeinschaftsgrab auf dem St. Markus Friedhof in Schneppenbaum inklusive Beschriftung und Pflege der Grabstätte für 25 Jahre derzeit insgesamt 2922,25 Euro.