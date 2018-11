Polizei-Großeinsatz in Bedburg-Hau : 19 Gefangene randalierten in der LVR-Forensik

Bedburg-Hau Am Tag nach dem Polizei-Großeinsatz rund um die LVR-Klinik in Bedburg-Hau werden mehr Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft spricht von Gefangenenmeuterei und Zerstörung, das Personal brachte sich in Sicherheit. In der Nacht zuvor soll es einen Ausbruchsversuch gegeben haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Polizei und Staatsanwaltschaft bewerten den Vorfall in der LVR-Klinik Bedburg-Hau als Gefangenenmeuterei: Mehrere verurteilte drogenabhängige Straftäter sollen am Sonntag in einem Gebäude der Forensik randaliert haben. Demnach ist Porzellan geflogen, auch Möbel wurden zerstört. Das Klinikpersonal konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bereits in der Nacht davor soll es einen Ausbruchsversuch in der Klinik gegeben haben.

Der Ausbruchsversuch in der Nacht zu Sonntag blieb wohl nicht unbemerkt: Sechs Straftäter sollten deshalb am Sonntag wegen der geplanten Flucht in andere Teile der Forensik verlegt werden. Dafür hatte das Personal die Polizei zur Unterstützung angefordert. Als die Ordnungshüter eintrafen, soll sich das Personal bereits nicht mehr im Gebäude, sondern davor befunden haben. Zu diesem Zeitpunkt, das teilt ein Polizei-Sprecher mit, sollen sich 19 Gefangene in einem Raum befunden haben. Die Beamten wurden verbal attackiert, später kam es zu den Zerstörungen innerhalb des Gebäudes.

Wegen der tumultartigen Szenen forderten die Polizeibeamten Verstärkung an. Wie viele Kräfte nach der Alarmierung um 15.06 Uhr genau anrückten, möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, allerdings sollen es „deutlich mehr als 50“ gewesen sein. Auch ein Spezialeinsatzkommando machte sich nach Bedburg-Hau auf. Die Polizei geht davon aus, dass das massive Polizeiaufgebot die randalierenden Täter dazu brachte, aufzugeben. „Die Täter haben unseren Weisungen Folge geleistet“, berichtet Polizei-Sprecher Achim Jaspers.