Mit rotem Deckel Bedburg-Hau führt neue Mülltonne ein und will Inhalt stärker kontrollieren

(RP)Seit dem 1. Januar besteht für Ein-Personen-Haushalte in Bedburg-Hau die Möglichkeit, die Entsorgung des Restmülls auf eine 60-Liter-Restmülltonne mit rotem Deckel umzustellen. Diese Tonne wird im Vierwochen-Rhythmus geleert und verursacht so weniger Abfallgebühren. Falls der Bedarf für eine solche Restmülltonne besteht, kann diese unter der Rufnummer 02821 660210 im Steueramt der Gemeinde Bedburg-Hau beantragt werden. „Weiterhin war in jüngster Vergangenheit festzustellen, dass immer mehr Abfälle über die falschen Mülltonnen entsorgt werden“, heißt es aus dem Rathaus. „Das beauftragte Müllentsorgungs-unternehmen wird fortan vermehrt die korrekte Trennung des Abfalls kontrollieren.“ Im Falle einer offensichtlichen Fehlbefüllung werde die entsprechende Tonne am jeweiligen Abfuhrtag nicht geleert.