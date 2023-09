Arbeiten in Bedburg-Hau Friedensstraße muss für Baustelle voll gesperrt werden

Bedburg-Hau · Die Baumaßnahmen an der Friedenstraße werden voraussichtlich in zwei Abschnitten durchgeführt. Der Kreis Kleve investiert in die Maßnahmen in Bedburg-Hai insgesamt 900.000 Euro.

17.09.2023, 11:02 Uhr

Die Anwohner müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Kreis Kleve beginnt am Montag, 18. September, mit den Bauarbeiten an der Friedenstraße in Bedburg-Hau-Huisberden. Die Baustelle befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt auf rund 400 Metern Länge zwischen den Einmündungen Fährstraße und Schlenk. Dort baut der Kreis Kleve einen neuen Radweg, ein Lückenschluss im Radwegenetz des Kreises Kleve. Zudem wird der Gehweg in Richtung Waybeyen bis zum Ortsausgang saniert. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich in zwei Abschnitten durchgeführt: Der erste führt von der Fährstraße bis zum Kerkekamp. Hier wird der Radweg hergestellt und die Fahrbahn grundhaft erneuert. Der zweite Abschnitt folgt dann vom Kerkekamp bis zum Ortsausgang. In den Abschnitten wird es jeweils mehrere Teilabschnitte geben, um den Anliegerverkehr weitgehend aufrechterhalten zu können. Während der Bauarbeiten ist die Friedenstraße voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Diese führt von Warbeyen kommend über die Emmericher Straße, den Klever Ring (B9) sowie über die Riswicker Straße, im weiteren Verlauf Sommerland Straße. Die Anlieger werden durch Anschreiben informiert, wie es vom Kreis Kleve heißt. Sie müssen während der gesamten Bauphase mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen rechnen. Der Kreis investiert in diese Maßnahme rund 900.000 Euro. Ansprechpartner ist die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH, Telefon 02821 977090.

(RP)