Warnung für Bedburg-Hau : Unbekannte legen vergiftete Fleischbällchen aus

In Bedburg-Hau ist ein Hund durch präparierte Fleischbällchen vergiftet worden. Foto: Milica Hövelmann

Auf der Querallee in der Nähe zur Einmündung in die Triftstraße haben Unbekannte offenbar vergiftete Fleischbällchen ausgelegt. Einem Hund in Bedburg-Hau sind die vergifteten Hackbällchen fast zum Verhängnis geworden.