Neue Ideen in Bedburg-Hau : Förderverein will mehr Leben auf das Klinikgelände holen

Förderverein will mehr Leben auf das Klinikgelände holen

Neue Ideen in Bedburg-Hau

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Bedburg-Hau</irspacing> Zehn Bürger haben den Förderverein Bedburger Begegnungspark gegründet. Ihr Motto: „Genesen, genießen, gestalten“. Es geht um Veranstaltungen wie Feste, Märkte und Ausstellungen, um Informations-, Sport- und Spielangebote.

Wer sich auf dem LVR-Klinikgelände in Bedburg-Hau nicht sonderlich gut auskennt, muss sie zunächst erst einmal suchen: die Festwiese zwischen Museum und Café Casablanca. Wer sie dann aber gefunden hat, der versteht sofort die Anziehung, die dieser Ort ausübt. Die Ruhe, das Grün. Vor allem aber auch: das Potenzial. So oder ähnlich müssen es die zehn Bürger empfunden haben, die nun den Förderverein Bedburger Begegnungspark gegründet haben. „Das Klinikgelände in Bedburg-Hau bildet das Herz der Gemeinde, umrandet von den sieben Ortschaften“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Charlotte Giesbers-Reijngoudt. „Die Schönheit und Einzigartigkeit des Geländes kann ein Anziehungspunkt für alle Menschen werden.“