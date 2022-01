LVR-Gelände Bedburg-Hau : Förderverein Begegnungspark plant das neue Jahr

Bedburg-Hau Der Förderverein Bedburger Begegnungspark möchte die Entwicklung des Klinikgeländes zu einer lebenswerten Umgebung unterstützen. Auch im neuen Jahr sind Aktionen geplant.

Dafür will man in einem ersten Schritt der Bevölkerung das Potenzial aus Wald- und Parkflächen, historischen Gebäuden und bestehenden Kultureinrichtungen näherbringen. Nach einem Herbstfest im Oktober hatte der Förderverein Bedburger Begegnungspark schon gleich mit der Vorbereitung für die Winterbegegnung auf der Festwiese im Klinikgelände begonnen. Jedoch waren entsprechende Vorkehrungen für einen erforderlichen Covid-19-Infektionsschutz für den jungen Verein an diesem Veranstaltungsort nicht umsetzbar.