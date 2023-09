Zum Mitmachen Fluxus-Aktion in Moyland – wenn aus Kunst Musik wird

Fluxus lebt - das will Moyland nicht nur mit der Ausstellung „Fluxus Musik Zone West. Von Beuys bis Moormann“ aufzeigen, das können die Besucher der Ausstellung am kommenden Sonntag, 17. September, 11.30 Uhr, auch selbst erleben. Und das nicht nur passiv als Zuschauende, sondern aktiv als Teilnehmer und Spielende der von David Horvitz initiierten Performance zu seiner Installation „Let us keep our own noon“ im Treppenhaus von Museum Schloss Moyland. Angeleitet werden wird die Performance von der Kuratorin der Ausstellung, Judith Waldmann.