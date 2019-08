WFG-Sommertour : Fluxana weiß, was in Rohstoffen steckt

Im Fluxana-Labor: Nina Claassen wiegt eine Materialprobe ab. Dabei sind höchste Genauigkeit und eine ruhige Hand gefragt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Kreis-WFG schloss ihre Sommertour in Bedburg-Hau ab. Die Firma Fluxana ist auf die Röntgenfluoreszenzanalyse spezialisiert. Das Unternehmen bringt laufend Innovationen auf den Markt, hält zahlreiche Patente.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Wenn Weinflaschen, nachdem sie leer getrunken wurden, mal zur Fensterscheibe werden sollen, muss man vorher wissen, woraus sie genau besteht. Denn sonst verfärbt sich das Glas im Recycling-Prozess vielleicht so, dass man nicht mehr hindurch schauen kann. Hier kommt die Firma Fluxana ins Spiel. Weil sie das ganze Spektrum der Röntgenfluoreszensanalyse (RFA) aus dem FF beherrscht. Durch dieses Verfahren lässt sich bis aufs Mikrogramm genau bestimmen, welche Elemente in einer Probe enthalten sind. Im Rahmen der „Sommertour-Innovation“ erläuterten Inhaber Rainer Schramm und sein Team, wie sie es geschafft haben, sich in einem Nischenmarkt weltweit einen Namen zu machen.

Vor 17 Jahren gründete sich das Unternehmen in Kleve, in einer angemieteten Halle, da wo heute die Mensa der Hochschule Rhein-Waal steht. 2009 Jahre wechselten Rainer Schramm und sein Team nach Hasselt. Nach einer großen Erweiterung des Firmensitzes im Jahr 2016 arbeiten dort inzwischen 45 Mitarbeiter für das Unternehmen. Die Geräteproduktion findet zurzeit in Kleve statt, doch Fluxana möchte die Produktion ebenfalls zum Hauptstandort nach Bedburg-Hau verlagern.

Info Das ist die Fluxana GmbH & Co. KG Firmengründung 2002 in Kleve Geschäftsführer Rainer Schramm Standorte Bedburg-Hau (Hauptstandort), Kleve und Ilmenau Mitarbeiter 45 Kunden Der Kundenkreis setzt sich aus die Anwender der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) zusammen. Diese spektroskopische Methode wird zur Elementanalyse eingesetzt, da damit die anorganische Zusammensetzung einer Substanz bzw. eines Produktes bestimmt werden kann. Fluxana hat 640 Kunden in 100 Ländern. Das Hauptgeschäft (40 Prozent) wird in Deutschland getätigt. Auszeichnungen Die Firma wurde 2010 mit dem Unternehmerpreis Niederrhein und 2012 mit dem Hochschulpreis der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve geehrt. Internet www.fluxana.de

Innovation ist das Kerngeschäft von Fluxana. In den letzten Jahren meldete die Firma für neu entwickelte Produkte vier Patente, drei Gebrauchsmuster, neun Markenrechte und 35 verschiedene Designrechte an. Dabei ist zunächst Geheimhaltung gefragt: „In China wird bekanntlich alles kopiert. Deswegen entwickeln wir unsere Produkte im stillen Kämmerlein, bevor wir sie als Gebrauchsmuster anmelden“, sagt Schramm.

Den Hauptumsatz macht Fluxana mit der Probenvorbereitung von Material, das ihnen Firmen auf der ganzen Welt einsenden. Der RFA-Spektrometer wirft anschließend die genaue chemische Zusammensetzung der Proben aus. Fluxana baut auch die Maschinen, die aus dem eingesandten Pulver Proben machen, die dann in den Röntgengeräten analysiert werden. Weitere Geschäftsfelder sind Verbrauchsmittel und Zubehör, Dienstleistungen und technische Unterstützung für Kunden, die Röntgentechnik einsetzen, sowie eigene Analysen, die Fluxana als Referenz anbietet.

640 Firmen weltweit nehmen die Dienstleistungen von Fluxana in Anspruch oder kaufen die Geräte. Die chemische Industrie ist eine Branche, die Fluxana hauptsächlich beliefert, in der Stahlindustrie gibt es zahlreiche Kunden, ebenso in der Kraftwerkbranche. Aber auch der Zoll greift auf die Expertise von Fluxana zurück, wenn es um die chemische Analyse von Produkten, die in Deutschland eingeführt werden, geht. 40 Prozent der Umsätze tätigt Fluxana in Deutschland, 29 Prozent im Rest der EU und 31 Prozent in anderen Teilen der Erde.

Dieter Henseler, Wirtschaftsförderer in Bedburg-Hau, ist „stolz, dass wir einen Hidden Champion wie Fluxana in unserer Gemeinde haben“. Und Hans-Josef Kuypers, Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve und im „Nebenberuf“ Geschäftsführer des Fördervereins „Campus Cleve“ der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), freut sich, dass Fluxana eng mit der Hochschule kooperiert. Ständig arbeiten drei Werksstudenten der HSRW im Bedburg-Hauer Unternehmen.

Innovativ ist Fluxana auch beim Thema Marketing. Im Fluxana-3D-Labor können sich Interessierte in aller Welt rund um die Uhr die Produkte des Unternehmens anschauen. Ebenfalls online bietet Fluxana eine Plattform namens Fluxaminar für Schulungen von Mitarbeitern an. „Kunden aus Afrika und Australien wissen so etwas sehr zu schätzen. Sie können schließlich nicht mal eben zu uns nach Bedburg-Hau fliegen“, sagt Ansgar Verbücheln, der Marketingbeauftragte des Unternehmens.

Barbara Schäfer, Dieter Henseler, Ansgar Verbücheln, Rainer Schramm, Susan Aschenbrenner und Hans Josef Kuypers (v. l.) beim Firmenrundgang. Foto: Markus van Offern (mvo)