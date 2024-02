Brandalarm in LVR-Klinik Feuerwehr rückt in Bedburg-Hau wegen brennender Pizzakartons aus

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr Bedburg-Hau am Dienstagnachmittag (21. Februar 2024) zur LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Um 15.42 Uhr ging der Einsatz bei der Feuerwehr ein, die Einheiten rückten unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann zur Straße Zur Mulde in Bedburg-Hau aus.