Abschied in Bedburg-Hau Langjähriger Feuerwehr-Chef geht in den Ruhestand

„Vertrauen hatten aufgrund der großen Kompetenz sowohl in fachlichen als auch in Führungsaufgaben nicht nur die Bürgerinnen und Bürger“, würdigte Bürgermeister Stephan Reinders den scheidenden Feuerwehrchef. „Vertrauen hatten auch die Kameradinnen und Kameraden, die er ein ganzes Feuerwehrleben lang begleitete. Für viele von ihnen war und wird Stefan Veldmeijer nach wie vor Ansprechpartner, Ideengeber, Wissensträger sein. Durch seine Faszination und seine vertrauensvolle Art hat er stets einen guten Umgang mit der Kommunalpolitik gefunden. Alle Fraktionen im Rat fühlten sich jederzeit sehr gut durch ihn und sein Team beraten, sei es bei langwierigen Prozessen zum Brandschutzbedarfsplan oder bei der Aufstellung des Fahrzeug- und Gerätekonzeptes. Auch die gute Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr, der Polizei, dem Rettungsdienst und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes konnte nur gelingen, wenn Menschen wie er bereit sind, Hand in Hand zu arbeiten, andere am eigenen Wissen und Tun zu beteiligen und stets das Wohl der Gemeinde als Erstes im Blick zu haben. Auch hier hat er mit seiner Persönlichkeit einen wichtigen Beitrag geleistet“, sagte Reinders.